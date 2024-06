ÖBB-Lokführer nach tragischem Unfall vor Gericht

Auf Nachfrage von Richter Theo Rümmele, was der Unterschied zwischen „Aufdrücken“ und „Abstoßen“ sei, wird das Missverständnis in der Kommunikation der beiden ÖBB-Mitarbeiter deutlich: So gibt der seit dem Unfall auf den Rollstuhl angewiesene Verschubleiter an, mit „Aufdrücken“ lediglich ein langsames Zufahren auf einen Waggon zur Entkopplung gemeint zu haben.