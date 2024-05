Über eine Milliarde! Ring lässt Kassen klingeln

Ring als „Glücksfall“ für die Steiermark

Autor Florian Schwillinsky vom Wiener „economixs Institut für angewandte Wirtschafts- und Sozialforschung“ wurden von 2013 bis 2023 durch die Ausgaben der Besucher am Ring und die in der Region getätigten Investitionen Umsätze in der Höhe von 1,07 Milliarden Euro in Österreich (671 Millionen davon entfallen auf die Steiermark) getätigt. „Der Ring ist nicht nur eine Rennstrecke, sondern eine herausragende Veranstaltungslocation und ein absoluter Glücksfall für unser Bundesland“, betont Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP).