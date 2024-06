18 Corona-Tote im Heim! Prozess geht ins Finale

Seit über einem Jahr dauert der Strafprozess in Leoben rund um das von Corona geplagte Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal bereits an. Zur Erinnerung: Fünf Personen, darunter die beiden damaligen Geschäftsführer und der Heimleiter, müssen sich wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten verantworten. 38 der 49 Heimbewohner erkrankten damals an Covid-19, laut Gerichtsmediziner verstarben 18 von ihnen, elf davon im direkten Zusammenhang mit Corona.