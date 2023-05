Todesfälle in Pflegeheim: Prozess-Start in Leoben

Die 18 Corona-Toten im Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark haben ab Dienstag ein Nachspiel vor Gericht. In Leoben müssen sich fünf Personen, darunter die beiden Geschäftsführer und der Heimleiter der Einrichtung, wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten verantworten.