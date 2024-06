Zusage von Prinzessin Diana für „Bodyguard“-Sequel

„Weißt du, dass Mama auf dich stand?“

Gut 15 Jahre später war Costner in England, als er zu seinem eigenen Erstaunen eine Einladung von Prinz William in den Buckingham-Palast bekam: „Wir haben uns allein in einem Raum getroffen, es war niemand anderes um uns herum. Und das Erste, was aus seinem Mund kam, war: ,Weißt du, dass Mama auf dich stand?‘“