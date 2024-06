Rod Stewart: „Werde Ukraine weiter unterstützen“

Wie berichtet, war die Stimmung bei einem Konzert des bald 80-Jährigen am Sonntag in Leipzig gekippt, als dieser die Worte „Fuck Putin“ in die Menge rief und seinen Hit „Rhythm Of My Heart“ auf der Leinwand mit Bildern des Ukraine-Kriegs unterlegte. Stewart hat laut deutschen Medien deutlich irritiert auf die Reaktion der Fans reagiert haben und nur „Thank you for being so kind“ („Danke, dass Sie so freundlich waren“) herausgebracht haben.