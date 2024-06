Südtiroler Dorf wegen Schlammlawine evakuiert

Die Schlammlawine wälzte sich durch den Seresbach auf Campill in der Gemeinde St. Martin in Thurn zu und richtete dabei beträchtlichen Schaden an. Bei der Evakuierungsaktion aus der bedrohten Zone handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte das Land Südtirol am Dienstagvormittag mit.