Kritik an Agrarpapers: „Wir sind keine Räuber“

Die von Ernst Schöpf präsentierten „Agrarpapers“ sorgen für Kritik bei dem Zillertaler Josef Mairegger, der sich nicht länger als „Räuber am Volksvermögen“ bezeichnen lassen will. Der Tiroler ist im Besitz von Dokumenten, die belegen sollen, dass Grundstücke nicht an die Agrargemeinschaften „verschoben“ wurden.