Tiroler „Agrarpapers“ sollen Missstand aufzeigen

In exakt 74 Tagen sind die Tirolerinnen und Tiroler aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Am Dienstag präsentierten Ernst Schöpf, Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes, sowie Leonhard Steiger und Werner Lux vom Verein „Gemeindeland in Gemeindehand“ den - wie sie ihn nach einem Zitat von Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) nannten - „größten Kriminalfall Tirols“.