Alkolenker probierte es mit fremdem Führerschein

Fünf junge Kärntner aus dem Bezirk Völkermarkt waren am Montagabend gegen 23.00 Uhr gerade am Heimweg in Klagenfurt unterwegs. Der 23-jährige Lenker fuhr auf der Völkermarkter Straße stadtauswärts, als auf einer Kreuzung ein Klein-Lkw daherkam. „Dessen Lenker, ein 31-jähriger Klagenfurter, wollte die Straße gerade überqueren. Da kam es aus noch unbekannter Ursache zu einer rechtwinkeligen Kollision“, berichtet die Polizei.