Wohnraum für Einheimische neben neuem Luxus-Resort

Gemeinnütziger Wohnbauträger eingebunden

Nähere Details dazu will sie bei der Gemeinderatssitzung kommenden Donnerstag erläutern. Die Einfamilienhäuser sind aber nur ein Teilaspekt: Denn auch die WE als gemeinnütziger Wohnbauträger ist eingebunden und will am Standort zwei größere Projekt realisieren. Bei der WE heißt es dazu, die Projektentwicklung sei im Laufen.