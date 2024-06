Raser haben mit Tempo 30 keine Chance mehr

„Dauerrot“ in der Nacht

Auch der Rhythmus der Ampelanlage wird auf Verkehrsberuhigung ausgerichtet: Die Experten erhoffen sich davon, dass Rotlichtüberfahrten minimiert werden können. In der Nacht wird die Anlage auf „Dauerrot“ gestellt. Das reduziert die Geschwindigkeit der herannahenden Fahrzeuge auch in Zeiten geringer Auslastung. Umsetzungsphase sind die Jahre 2025 und 2026. Als Basis der Neugestaltung diente den Verantwortlichen der Leitfaden „Verträgliche Verkehrsabwicklung auf Landesstraßen in Ortszentren“. Mit den Ergebnissen ist nicht nur die politische Seite zufrieden, sondern auch die Bürgerinitiative „Sicheres Haselstauden“. Letztere hat sich unter anderem lange für eine Geschwindigkeitsreduktion auf der Straße ausgesprochen. Auch der Elternverein der Volksschule Haselstauden war in die Erarbeitung der Maßnahmen eingebunden.