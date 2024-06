Rapp: „Keiner spricht über Missbrauch an Männern“

Hollywood-Star Kevin Spacey hat vor kurzem in einem emotionalen TV-Interview für Aufsehen gesorgt: Unter Tränen gestand er, dass er pleite sei und wahrscheinlich sogar bald obdachlos, da er durch seine Prozesskosten in Fällen von sexuellem Missbrauch, in denen er jedoch freigesprochen wurde, stark verschuldet ist. Dieses Thema war Anlass zu einer Debatte im „Society-Duell“, in welchem die Sängerinnen Rebecca Rapp und Paenda diesmal fleißig diskutierten.