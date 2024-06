Rennweg hat endlich wieder einen Bäcker

So soll Ort gestärkt werden

Bessere Versorgungssicherheit soll eine Kooperation zwischen Café Cappuccino, Fleischveredelung Peitler und der Bäckerei gewährleisten. „Ihre Produkte werden die Betreiber in den Lokalen anbieten. So kann der Kunde zum Beispiel auch nach Betriebsschluss der Bäckerei Süßspeisen erwerben.“ Das Katschtal ist um eine Ärztin reicher: Jutta Nagele wird in die Räume der Bäckerei Grosek einziehen, ein Leerstand ist somit gefüllt. Das Pöllatal autofrei machen, das ist ein weiteres Vorhaben des Gemeindechefs: „Die Tschutschu-Bahn soll Gäste direkt im Ort einsammeln, so wird der Kern belebt.“ Dafür braucht es Parkplätze. Die sollen an der B99 entstehen.