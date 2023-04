Feldhofer: „Das war mein größter Fehler bei Rapid“

Problem Transferpolitik

Doch woran lag es damals, dass Rapid nicht in Schwung kam? Feldhofer: „Wir haben den Umbruch schon im Jänner eingeleitet, das war, meiner Meinung nach, doch zu früh. Vielleicht hätten wir die zwei Topscorer Kara und Fountas nicht so einfach gehen lassen sollen. Die haben ja doch 75 Prozent der Scorerpunkte gemacht. Dann hätten wir vielleicht eine positivere Stimmung gehabt, dann wäre vielleicht Platz zwei oder drei möglich gewesen. So sind wir aber nur Fünfter geworden, womit wir eine kurze Vorbereitung mit der Qualifikation und englischen Runden hatten. Hätten wir diesen Umbruch nicht so früh eingeleitet, hätten wir nur einen großen Umbruch gehabt im Sommer, das wäre vielleicht einfacher zu handhaben gewesen.“