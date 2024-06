36-Jähriger in Prager Restaurant festgenommen

Stammte aus der Ukraine

Das aus der Ukraine stammende Mädchen lebte mit seiner Mutter seit 2022 in Deutschland. Der Vater ist den Angaben zufolge nach wie vor in der Ukraine. Die Polizei hatte in alle Richtungen ermittelt. Auch zum Vater bestand enger Kontakt. Das letzte Mal wurde Valeriia am 3. Juni gesehen, als sie sich auf den Schulweg machte. Doch dort kam sie nie an.