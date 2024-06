Bald startet Gabaliers rot-weiß-rote Beachparty

Die Vorbereitungen für das außergewöhnliche Spektakel am Hausstrand der Kärntner im beliebten Badeort an der Oberen Adria laufen seit Wochen auf Hochtouren. Und noch einen Tag vor dem Konzert wurde am Strandabschnitt 19 eifrig gearbeitet, bekam die Bühne noch ihren letzten Feinschliff. Alles angerichtet also für das große, von langer Hand geplante Konzert von Österreichs Volks Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier.