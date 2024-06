Italienische Abgeordnete ließen Fäuste sprechen

Ein neues Gesetzesvorhaben sorgt in Italien für große Aufregung. Regionen des Landes sollen mehr autonome Befugnisse erhalten. Bei einer Debatte am Mittwoch protestierten Oppositionspolitiker mit der italienischen Flagge und der Nationalhymne gegen das Vorhaben der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der Protest artete aus, am Ende flogen die Fäuste.