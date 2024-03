Autonomieversprechen für Südtirol bekräftigt

„Reichtum schafft nicht die Politik, sondern die Unternehmen“

Kompatscher erinnerte in seiner Rede auch daran, dass Südtirol bei der Verwendung von Geldmitteln aus europäischen Fonds als einzige Region in Italien alle Mittel abgerufen und eingesetzt habe. Man stehe, wie in der Vergangenheit, bereit, einzuspringen, wenn andere Gelder nicht abholen. Die Ministerpräsidentin erklärte, sie hoffe, dass keine Gelder übrig bleiben. Ziel sei es, dass alle in Italien effizient arbeiten. „Reichtum schafft nicht die Politik, sondern die Unternehmen“, bekannte sie sich zur Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.