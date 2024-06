Vor neuem Kapitel holte Ruderer Reim erstes Podest

Einmal sollte es noch „Rock’n’Roll“ spielen. So lautete das Motto von Ruderer Lukas Reim (Möve Salzburg) vor dem Weltcup im Leichtgewichts-Einer in Posen (Pol). Denn damit endete diese Disziplin für den Salzburger, weil sie in Zukunft nicht mehr olympisch ist, Förderungen wegfallen. Der 26-Jährige vergoldete den Abschluss zwar nicht, aber holte sich am Samstag mit dem dritten Platz sensationell seine erste Weltcup-Medaille.