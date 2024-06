Dakota Johnson heizt in heißem Dessous-Kleid ein

Das heiße Dessous-Kleid bestach durch einige Spitzen-Details am Bauch und am Ausschnitt. Darunter blitze ihr Slip – ebenfalls in Spitze – hervor. Den sexy Look rundete die Schauspielerin mit einer langen schwarzen Halskette und passenden schwarzen High Heels ab. Ihre Haare hatte die Schauspielerin geglättet. In diesem Look erinnerte Dakota Johnson wohl einige Fans an alte „Fifty Shades of Grey“-Zeiten und bewies mit diesem atemberaubenden Look, dass sie in hüllenlosen Looks nach wie vor umwerfend aussieht.