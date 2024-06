Ball statt Motor! Apfel fällt doch weit vom Stamm

Die (sportlichen) Gene wurden nur bedingt übertragen. „Ich bin in Motorsport interessiert und schau gerne zu – aber aktiv habe ich nie etwas gemacht.“ Stattdessen stand der Sohnemann von Karl Wendlinger von Kindesalter an immer nur auf dem Rasen. Zu allererst in Thiersee. „Ich habe immer nur Fußball im Kopf gehabt.“ Dort, wo sich der ehemalige Formel1-Fahrer nur in der Schulzeit ausprobierte.