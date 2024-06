Russische Kriegsschiffe übten vor US-Küste

Diese subtile Warnung ließ Putin vor wenigen Tagen beim jährlichen Wirtschaftsforum in St. Petersburg lassen. Laut der Mitteilung des kubanischen Außenministeriums vom Donnerstag handelt es sich dabei um eine Fregatte, ein Atom-U-Boot, einen Öltanker und einen Bergungsschlepper. Keines der Schiffe habe Atomwaffen an Bord, von ihrem Aufenthalt im Hafen von Havanna gehe für die Region keine Gefahr aus. Vielmehr handle es sich um einen „offiziellen Hafenbesuch“ in Havanna im Rahmen der „historischen Freundschaft“ der beiden Staaten. Es handelt sich also dem Vernehmen nach um Waffentransporte in den Hinterhof der Vereinigten Staaten.

Kreuzfahrtschiff-Passagier überrascht, „wie nah sie waren“

Allerdings handelt es sich um das erste solche Manöver seit der Invasion der Ukraine. Der Oberbefehlshaber der russischen Marine, Admiral Alexander Moissejew, gab bekannt, dass am heutigen Mittwoch die Ankunft in Havanna erwartet werde. Die Route der Kriegsschiffe wird von den USA genau verfolgt. Aber auch Gästen eines Kreuzfahrtschiffs vor der Küste Floridas fielen die vier russischen Schiffe auf, wie der Nachrichtensender CNN berichtet. „Ich war überrascht, wie nah sie der Küste waren“, zitiert der TV-Sender einen Reisegast.