ORF Kultursommer: Grüner statt roter Teppich

ORF-Kulturchef Martin Traxl spielt auf den Quotenerfolg des kürzlichen Sommernachtskonzerts an, wenn er sagt: „Es ist eine Gnade, in einem Land Kultursendungen machen zu dürfen, in dem eine halbe Million Menschen vor den TV-Geräten einem Konzert beiwohnt. Wo gibt es das sonst?“ Und so hofft man auch heuer auf regen Zuspruch – erstmals auch auf der Plattform ORF ON.