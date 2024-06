Harald Mahrer mit drei Wünschen an die Politik

Was die fehlenden Arbeitskräfte angeht, werde sich die Lage in den kommenden Jahren nicht bessern: „Es werden weiterhin mehr Menschen in den Ruhestand gehen, als auf den Arbeitsmarkt kommen“, prognostizierte Mahrer. Österreichweit könne es in den nächsten Jahren 250.000 offene Stellen in allen Bereichen geben: „Zu sagen, dass es uns gut geht und wir sogar weniger arbeiten können, halte ich für brandgefährlich. Die Frage muss lauten, wie wir alle ein bisschen mehr arbeiten können, um gut über die Runden zu kommen und das Sozialsystem aufrechtzuerhalten.“