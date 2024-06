Feuer auf Markt in Bangkok: Hunderte Tiere tot

Zeugin hörte „Rufe der Tiere“

Die Ermittlungen zur Brandursache liefen am Dienstag noch. Bekannt war zunächst, dass das Feuer um kurz nach 4 Uhr Ortszeit in dem Bereich ausbrach, in dem Tiere gehalten werden, auch bekannt als Sri-Somrat-Markt. Dazu gehören den Angaben zufolge rund 118 Verkaufsstände auf einer Fläche von rund 1400 Quadratmetern.