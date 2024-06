Deutscher CDU-Politiker Klaus Töpfer (85) ist tot

Töpfer wurde 1938 in Schlesien geboren. Nach der Vertreibung seiner Familie wuchs er in Höxter (Nordrhein-Westfalen) auf. Der studierte Volkswirt spezialisierte sich auf Raumplanung, 1972 trat er in die CDU ein. Den Weg in die Politik schlug Töpfer in den 1970er Jahren im Saarland ein, wo er einen Posten in der Staatskanzlei übernahm. Später wurde er in Rheinland-Pfalz erst Staatssekretär und dann Landesminister für Umwelt und Gesundheit. Bundeskanzler Helmut Kohl holte ihn 1987 in die westdeutsche Bundesregierung. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 hatte seine Regierung bewogen, Umweltthemen und auch den Bereich Reaktorsicherheit in einem eigenen Ministerium zu bündeln.