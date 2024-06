Motiviert und talentiert: Fachkräfte von morgen

„Es Herausfordernd, aber es macht glücklich!“

Ebenfalls im Parkhotel am Wörthersee lernt Eva Nagelschmied, die mit ihrem Können im Service Gold errang und österreichweit den 3. Platz! „Diese Wettbewerbserfahrung ist ein großer Gewinn!“, so Nagelschmied. Negatives Gerede über Arbeit im Tourismus kennt sie aus ihrem Umfeld nicht: „Familie und Freunde unterstützten mich. Und wenn Leute sagen: Im Tourismus arbeitet man immer wochenends und abends: In vielen Berufen hat man nicht immer Samstag und Sonntag frei, in Gesundheitsberufen zum Beispiel.“ Und auch wenn die Arbeit oft herausfordernd ist, spürt Eva Nagelschmied: „Wenn die Gäste glücklich sind, bin ich glücklich.“