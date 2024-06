Mausi Lugner: „Privates wird nun privat bleiben“

Die Hochzeit von Richard und seiner Simone und der mediale Andrang hat ihrem „Alm-Öli“ sichtlich zugesetzt, offenbart die Jubilarin. So werden die zwei Turteltäubchen „medial nun definitiv nicht mehr gemeinsam zu sehen sein“ - und auch Privates soll privat bleiben. Die Gäste jedoch haben so ihre Zweifel, ob „Mausi“ das wirklich so durchziehen wird.