Erst auf 90 Minuten Spielzeit gehofft, dann auf 19

Die Würfel sind gefallen! Nach regionalen Gesichtspunkten legte der OÖ-Fußballverband am Montag die insgesamt 14 Duelle in der Relegation fest. Kurios: Während es mit dem Hinspiel bei ASK St. Valentin – Donau Linz bereits am Dienstag losgeht, spielt dann ein Kandidat noch um die Teilnahme an der Relegation: Denn Gosau – St. Wolfgang war in der 1. Klasse Süd am Wochenende wetterbedingt in der 71. Minute beim Stand von 0:1 abgebrochen worden. „Ich hoffe, dass die ganzen 90 Minuten wiederholt werden“, sagte Gosau-Sektionsleiter Markus Egger Sonntagabend zuerst im Glauben, dass seine Mannschaft für die Relegationsteilnahme einen Sieg bräuchte.