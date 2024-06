Neue Star-Wars-Serie „Acolyte“ mit bösem Zwilling

Für jeden Schauspieler ist es eine große Chance, in einem Star-Wars-Projekt mitzuspielen. So auch für die junge Amandla Stenberg, die die Doppelhauptrolle der Zwillinge spielt: „Ich stand unter Schock, als ich es erfuhr. Das hat einfach eine große Bedeutung, mit so einer Rolle berührt man viele Seelen über Generationen und Jahrzehnte hinweg.“