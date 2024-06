Hund lief Katze nach und davon: Straße gesperrt

Am Wochenende suchten Wasserretter und Hundestaffel mit dem Frauerl nach dem abgängigen Chow Chow, der einer Katze hinterhergejagt war. Am Montag begab sich der Hund in große Gefahr. Auf dem Autobahnzubringer St. Niklas! Im morgendlichen Verkehr! Polizeibeamte konnte ihn schließlich fangen – und versorgen.