Sommernachtskonzert von Polizeimusik & Polizeichor

Wenn die Polizeimusik unter Kapellmeister Martin Irrasch aufspielt, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein wahrer Ohrenschmaus, beispielsweise mit den Stücken „Olympic Fanfare And Theme“ von James Curnow, „Nothing’s Gonna Change My Love For You“ von Gerry Goffin und Michael Masser sowie das Medley „Udo Jürgens Live“, arrangiert von Kurt Gäble.