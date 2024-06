KAC holt Offensiv-Ass von einem Play-off-Gegner

Pastujov ist als Center und als Flügel einsetzbar, wurde im NHL-Draft 2016 in Runde sieben von den New York Islanders gepickt. Die Saison in Vorarlberg war seine erste in Europa. Pastujov: „Wir haben in der Vorsaison zehn Spiele gegen Klagenfurt absolviert. Ich konnte den Spielstil des EC-KAC also sehr gut kennenlernen: Temporeich, geradlinig, offensiv, ohne Scheu und für den Gegner sehr schwer zu bespielen. Ich freue mich sehr darauf, nun auf der anderen Seite zu stehen und zur Umsetzung dieses Systems beitragen zu können.“