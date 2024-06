Zwischen der Türkei und Vorarlberg

Das Stück „Kommen und Gehen“ ist die Geschichte ihrer eigenen Gruppe, die sie hier am Beispiel von drei Generationen einer Familie erzählen. Sie wurde von dem 1993 geborenen Autor Amos Postner in eine dramatische Form gebracht – er hinterfragt viel und sucht nach psychologischen Erklärungen für die Geschehnisse in dieser Familie. Nur am Rande erzählt er von der Ausgrenzung, die diese „Gastarbeiter“ lange Zeit hier erlebten.