Zverev: „Will nie wieder eine Frage dazu hören!“

Brenda Patea, die Ex-Freundin des Roland-Garros-Finalisten, hatte den Vater ihres Kindes in der „Süddeutschen Zeitung“ einst als eifersüchtigen Mann beschrieben, dessen Wut immer wieder in körperliche Gewalt umgeschlagen sei. So soll Zverev sie 2020 am Gang vor dem Appartement gegen die Wand gestoßen und gewürgt haben. Anzeige erstattete die frühere Teilnehmerin bei „Germany’s next Topmodel“ erst im Oktober 2021.