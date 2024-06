Trump bezeichnet sich jetzt als „Krypto“-Präsident

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat sich drei Zeugen zufolge bei einer Spendengala in San Francisco für die Kryptowährungsbranche starkgemacht. „Er hat gesagt, dass er der ‘Krypto-Präsident‘ sein wird“, sagte Trevor Traina, ein Technologieunternehmer und ehemaliger US-Botschafter in Österreich, der Nachrichtenagentur Reuters zu der Veranstaltung am Donnerstag.