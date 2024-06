Austria Salzburgs „Mission Aufstieg“ auf Schiene

Die Enttäuschung über die nicht erteilte Zulassung für die 2. Liga bei Austria Salzburg war riesengroß. Aber sie währte nur kurz. Vielmehr ließen die Verantwortlichen gleich Kampfansagen los – und setzen diese mittlerweile auch in die Realität um. Denn obwohl die Westliga-Saison erst am Samstag zu Ende geht, arbeite der Meister bereits intensiv am zweiten Anlauf der „Mission Aufstieg“, wie Infrastruktur-Beirat Markus Eichbauer erklärt. Schritt für Schritt nehme man sich das Max Aicher Stadion in Maxglan vor.