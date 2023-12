Brutale Home Invasion in NÖ: Zwei Opfer verletzt

Bewohner von Täter mit Waffe bedroht

Durch den Lärm wurde noch ein weiterer Bewohner des Hauses wach. Als dieser nachsehen wollte, was im Haus vor sich ging, wurde auch er von einem der Täter mit einer Waffe bedroht. „Die beiden unbekannten Täter stahlen Wertgegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort“, so die Polizei.