Schwärzler im Junioren-Viertelfinale von Paris!

Melzer: „Immer nett, hier zurückzukommen!“

2010 besiegte der Niederösterreicher im Paris-Viertelfinale Novak Djokovic nach einem 0:2-Satz-Rückstand in fünf Durchgängen und bescherte damit dem Serben eine in dieser Form ungewohnte Niederlage. „Immer nett, hier zurückzukommen“, sagte ÖTV-Sportdirektor Melzer in einem Interview für die Event-Homepage. „Aber als Coach zurückzukehren, ist anders. Man hat ein langfristiges Ziel, will seinen Spieler entwickeln. Aber gleichzeitig, wenn man jemanden wie Joel betreut, kommt er auch für den Turnier-Sieg hierher.“