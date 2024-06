Wagner-Söldner tötet Trinkkumpanin durch Erfrieren

Doch der Mann wollte sich nicht so einfach vertreiben lassen: Wie laut dem unabhängigen Online-Portal „Wjorstka“ nun aus Gerichtsakten hervorgeht, habe er mit einer Schaufel ein Fenster eingeschlagen. Die Frau ließ ihn dann erstaunlicherweise tatsächlich in ihre eigenen vier Wände. Sie hätten sich sodann an den Tisch gesetzt und eifrig Wodka zu trinken begonnen.