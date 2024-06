S-Link-Befragung sorgt im Landtag für Diskussionen

Die geplante Volksbefragung zum S-Link wirft ihre Schatten voraus. Im Landtag stand am Mittwoch das Volksbefragungsgesetz auf dem Programm, das an die Landtagswahlordnung angepasst werden soll. Die SPÖ stimmte nicht mit, obwohl die Regierungsparteien bei Fragen zur Demokratie gerne einstimmige Entscheidungen hätten. Stein des Anstoßes: Mit der Novelle werden Wahlkarten, die am Wahltag in einer anderen Gemeinde als der Heimatgemeinde abgegeben werden, zum Ergebnis der anderen Gemeinde dazugezählt.