Die Austro-Oscars gingen bis spät in die Nacht

„Ich habe jetzt schon ein paar Ausflüge unternommen in die Filmwelt und habe mir das eigentlich früher auch schon vorstellen können, dass ich das mal machen werde. Und das findet gerade statt. Und wie es weitergeht, das zeigt sich schon noch. Aber ich bleibe der Musik auch weiterhin erhalten!“, erklärte Voodoo Jürgens noch bevor er für seinen Auftritt in „Rickerl“ die Auszeichnung für die beste männliche Hauptrolle erhielt. Fans müssen sich also trotz seiner Erfolge vor der Kamera nicht um seine Kunst am Mikrofon sorgen ...