Rätsel um Unfall zwischen E-Scooter und Paketwagen

Was genau ist am 27. Mai zwischen 16.30 und 17.30 Uhr auf dem Hauptplatz in Haid passiert? Das möchte die Polizei nun herausfinden. Klar ist, dass zu diesem Zeitpunkt zwei Personen in einen Unfall verwickelt waren: Ein ortsansässiger Bursch (17) mit seinem E-Scooter, der dabei leicht verletzt wurde, sowie der Lenker eines organgefarbenen Paketwagens.