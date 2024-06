Ihre besten Tipps gegen die Sommerhitze!

Im Sommer hat die Hitze uns in ihrem Griff. Viele Wohnungen werden zu Backöfen, so mancher kommt ohne eine Klimaanlage nicht mehr aus. Um die eigenen vier Wände zu kühlen kann man aber auch auf Ventilatoren oder Verdunkelung durch Außenjalousien setzen. Kalte Getränke oder Eis und luftige Kleidung sind ebenfalls die Mittel der Wahl, um der extremen Wärme entgegenzutreten. Was haben Sie noch für Tipps?