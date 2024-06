Lange Haftstrafen für junge Drogenhändler

Fünf junge Angeklagte zwischen 20 und 23 Jahren sollen seit rund sechs Jahren im großen Stil Drogen aus Spanien importiert und in Österreich in Umlauf gebracht haben. Alle erhielten am Dienstag mehrjährige Haftstrafen, zahlreiche Waffen, Drogen und große Geldmengen wurden konfisziert. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.