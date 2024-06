Deals mit Häftling: Strafe für Ex-Justizbeamte

„Ich kenne ihn schon länger“, spricht ein zurzeit suspendierter Wachbeamter beim Prozess am Dienstag am Salzburger Landesgericht über die Freundschaft mit dem Angeklagten. Für 2000 Euro habe er ihm fünf Smartphones in die Zelle geschmuggelt. „Und für 2000 Euro riskieren sie ihren Job?“, fragte Richterin Gabriele Glatz. „Ein dummer Fehler“, entgegnet der Einheimische. Für eine andere Insassin hatte er sich auch ins Justiz-System geklickt, um eine Adresse herauszufinden – ein weiterer Vorwurf. „Ich hab mir nichts dabei gedacht.“