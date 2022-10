Handy-Schmuggel: Beamte legen Teil-Geständnis ab

Die „Krone“ berichtet über den Fall von Handy-Schmuggel im Gefängnis in Puch-Urstein in Salzburg. Am Mittwoch sind deswegen zwei Justizwachbeamte festgenommen worden. Nun legten sie im Polizei-Verhör ein teilweises Geständnis ab, bestätigt ihr Verteidiger Kurt Jelinek.