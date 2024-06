Nazan Eckes begeistert mit Hammer-Sixpack & Bikini

Verführerisch posierte die Schönheit in einem dunkelroten Bikini auf dem Boot und wird schnell zum Eye-Catcher. Ihre Haare fielen Eckes in sanften Beach-Waves über die Schultern, abgerundet wurde der Look durch eine Statement-Sonnenbrille. Der dunkelrote Zweiteiler könnte kaum knapper sein und bedeckt nur das Allernötigste.