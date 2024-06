Diese Tierchen suchen ein neues Daheim

„Wie ein Fels in der Brandung!“ – Genauso standhaft und stark wirkt Djangos (9) Erscheinung! Und doch zeichnet den Riesen vor allem seine liebe, treuherzige und neugierige Art aus. Der große Bub hat zwar bisher nur ein kleines Repertoire an Kommandos, aber mit etwas Geduld und Einfühlungsvermögen lässt sich das ändern! An der Leine läuft er gut, jedoch sollte man schon etwas kräftig sein, bei Spaziergängen bzw. Hunden auf Sicht zeigt er sich aber recht entspannt. Aufgrund seines Alters bzw. altersbedingten Erscheinungen wird der Kangal keine großartigen Wanderungen mehr mitmachen können. Vielmehr genießt er gemütliche Runden durch den Park, Streicheleinheiten und lässt sich die Sonne gerne auf den Pelz scheinen!